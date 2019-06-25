Звезда «Проклятия Аннабель 3» станет самым молодым кинопродюсером в истории

Сьюзен Джонсон, снявшая для Netflix ставшую хитом мелодраму "Всем парням, которых я любила раньше", назначена режиссером.

Главная героиня "Rabbit Cake" - девочка по имени Элвис Бэббитт, чья голова набита всякими фактами. Когда ее мать утонула, гуляя во сне, девочка решает расследовать странные обстоятельства этого печального события, по ходу дела выясняя свое место в мире и находя утешение среди людей и животных, населяющих ее городок в Алабаме.

Книга, получившая высокую критику, описывается как мрачная комедия, исследующая на прочность юмор после перенесенной утраты.

Грэйс является одной из самых востребованных молодых актрис в Голливуде. Она сыграла одну из главных ролей в фильме "Одаренная", сериалах "Призраки дома на холме" и "Детство Шелдона", фильме-участнике фестиваля Sundance "Troop Zero" и появилась в роли юной Дэнверс в блокбастере "Капитан Марвел".