Не жениться до 30 лет: Том Хэнкс вывел шесть правил счастливого брака

Они многое пережили вместе, и их любовь крепнет с каждым днем. И вот какие правила брака вывела эта пара.

1. Не женитесь до 30-ти лет

Когда Том Хэнкс и Рита Уилсон встретились во время съемок «Волонтеров» в 1985 году, у них уже были отношения с другими людьми. Хэнкс говорит, что он впервые женился, потому что был молод, импульсивен и работал все время. Сегодня он считает, что настоящий брак должен быть серьезным решением.

2. Идите на компромиссы

Хэнкс был католиком, а Уилсон - православной. Актер знал, насколько важна религия для его жены, и он изменил свою веру.

3. Поддерживайте друг друга

В 1994 году, когда Хэнкс получил первый «Оскар», он первым делом поблагодарил жену. В 2015 актрисе поставили диагноз - рак молочной железы. И она выбралась из нее только благодаря поддержке мужа.

4. Делайте маленькие приятные жесты для партнера

Даже после нескольких лет брака они все еще пытаются делать маленькие, приятные вещи друг для друга. Супруги желают друг другу отличного дня, оставляют маленькие приятные записочки и шлют видео в течение дня.

5. Любите своего партнера

Американский актер часто говорит, насколько он ценит свою жену: «Эта женщина любила меня, когда я был слабым, когда я был толстым, когда лысел. Поэтому мне в жизни повезло».

6. Найдите правильного человека

Хэнкс говорит: «Мой секрет счастливого брака - просто жениться на правильной женщине. Мне повезло с Ритой. Я самый счастливый человек в мире!».