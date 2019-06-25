Смотри фото! В США состоялась торжественная премьера хоррора «Проклятие Аннабель 3»

Третью часть истории об «одержимой духом» кукле представили режиссер Гари Доберман, продюсеры Питер Сафран и Джеймс Ван, а также сыгравшие в картине актеры — Вера Фармига, Патрик Уилсон, Маккенна Грейс и другие. «Появилась» на красной дорожке и главная героиня фильма — сама зловещая кукла Аннабель.

По сюжету третьей части «Проклятия Аннабель», демонологи Эд и Лоррейн Уоррены помещают куклу-убийцу под освященное стекло в запертой комнате своего дома, где хранятся и другие артефакты с ужасающими историями. Все это оказывается лишь на руку Аннабель, которая пробуждает злых духов и погружает дом Уорренов в пучину страха.