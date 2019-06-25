Смотри фото! В США состоялась торжественная премьера хоррора «Проклятие Аннабель 3»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма ужасов «Проклятие Аннабель 3».
Третью часть истории об «одержимой духом» кукле представили режиссер Гари Доберман, продюсеры Питер Сафран и Джеймс Ван, а также сыгравшие в картине актеры — Вера Фармига, Патрик Уилсон, Маккенна Грейс и другие. «Появилась» на красной дорожке и главная героиня фильма — сама зловещая кукла Аннабель.
Поддержать создателей фильма пришли актеры Бонни Ааронс («Проклятие монахини»), Джейк Т. Остин, Патрисия Веласкес («Проклятие плачущей»), Б.Дж. Бритт («Перерождение»), Аугуст Матуро («Проклятие монахини»), Грэйс Фултон («Шазам!»).
По сюжету третьей части «Проклятия Аннабель», демонологи Эд и Лоррейн Уоррены помещают куклу-убийцу под освященное стекло в запертой комнате своего дома, где хранятся и другие артефакты с ужасающими историями. Все это оказывается лишь на руку Аннабель, которая пробуждает злых духов и погружает дом Уорренов в пучину страха.
Хоррор «Проклятие Аннабель 3» выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже 12 июля!
Смотри галерею и трейлер!