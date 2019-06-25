Вт, 25.06.2019

Мэрил Стрип — 70 лет! Вот самые хлесткие высказывания актрисы
Кадры из фильмов с участием великой актрисы!

Meryl Streep – Mary Louise Streep

ФОТО: MIKE BLAKE / REUTERS

Мэрил Стрип, одна из величайших актрис современности, известна не только своим феноменальным актерским даром, но и острым языком. В честь юбилея вспоминаем ее мудрые и афористичные цитаты о профессии, коллегах, красоте и главных ценностях в жизни, пишет Mail.ru.

ФОТО: Niko Tavernise / Image supplied by Capital Pictures

О карьере и ролях

Всякий, кто хочет чего-нибудь добиться, должен много работать. Когда я работаю, я тоже выкладываюсь на полную катушку. И терпеть не могу людей, которым плевать на то, чем они занимаются.

ФОТО: HO / REUTERS

Я не продюсирую свои фильмы, я та самая девушка, которая прислонилась к стенке и ждет, когда ее пригласят танцевать.

Мне бы очень хотелось, чтобы Мартину Скорсезе когда-нибудь понадобились женские персонажи. Но мне кажется, я умру раньше, чем это случится.

ФОТО: Niko Tavernise / Image supplied by Capital Pictures

Моя дорогая подруга, покинувшая нас принцесса Лея (Кэрри Фишер – прим. ред.), однажды сказала мне: «Возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство».

ФОТО: Niko Tavernise / Image supplied by Capital Pictures

Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что если люди будут смеяться над серьезными сценами? Или уснут и будут храпеть на смешном моменте?

Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает ничего другого в жизни.

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

О красоте

В определенном возрасте женщине приходится выбирать — либо лицо, либо фигура. Я выбрала лицо. А остальное… На остальном я сижу. Почиваю… Я свои лавры имею в виду.

В детстве я была уродиной. Выглядела, как этакая старушенция. Носила очки, пластинку для исправления зубов, немыслимую шестимесячную завивку. До сих пор побаиваюсь смотреть на свои детские фотографии.

ФОТО: Peter Mountain / AP

Гораздо приятнее, когда люди тебе говорят, что в жизни ты выглядишь лучше, чем в кино, а не наоборот.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Для меня одежда – это черта характера, часть меня. Я не следую моде и ничего не понимаю в тенденциях.

 Про отношение к жизни

Семья была и остается для меня главной ценностью. Думаю, это не изменится, пока меня не положат в могилу.

ФОТО: Jonathan Wenk / AP

Я далеко не всегда счастлива, просто на публике и перед журналистами всегда выгляжу счастливой. Но я бываю ужасно ворчливой, спросите мужа.

ФОТО: Personalities / Barry Wetcher ©TopFoto

Я невероятно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться.

ФОТО: Nick Wall / AP

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