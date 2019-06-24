Новинки этой недели: возвращение Чаки, песни Beatles и трогательная российская драма

«Yesterday»

Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить своё любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мирзабыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четвёрки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растёт, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 26 июня!

«Child's Play»

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…



Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 28 июня!

«Выше неба»

Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…