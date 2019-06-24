Эдди Брок возвращается. Том Харди сыграет в сиквеле Венома

Я могу сказать, что Том Харди вернется, великолепно воплотив на экране роль этого персонажа так, как не смог бы никто другой. Когда мы думаем о Веноме, мы не можем представить никого другого, кроме Тома Харди, сидящего в этой ванне с лобстерами…