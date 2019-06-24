Эдди Брок возвращается. Том Харди сыграет в сиквеле Венома

Создатели Венома подтвердили, что английский актер Том Харди вернется к роли Эдди Брока в сиквеле супергеройской ленты.
Об этом объявила продюсер картины Эми Паскаль. Она отметила, что дата начала съемок второго Венома пока не назначена, однако заявила, что роль журналиста Эдди Брока, получившего суперспособности после подселения инотпланетного паразита-симбиота, снова исполнит Харди:
Я могу сказать, что Том Харди вернется, великолепно воплотив на экране роль этого персонажа так, как не смог бы никто другой. Когда мы думаем о Веноме, мы не можем представить никого другого, кроме Тома Харди, сидящего в этой ванне с лобстерами…
— сообщила Паскаль.
Отметим, первая часть фильма Веном, основанного на комиксах издательства Marvel Comics, заняла шестое место среди самых кассовых картин 2018 года.
Лента стала первой картиной в рамках вселенной Marvel от Sony. Напомним, после сделки между Sony и Marvel Studios компания объявила о намерении начать новую общую вселенную, где будут представлены персонажи Marvel, которые по правам принадлежат Sony, отдельно от фильма Человек-паук: Возвращение домой.