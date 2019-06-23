Он не улыбается: кукла Чаки возвращается на большие экраны в ремейке «Детских игр»

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…

Плаза исполнит роль матери, которая дарит своему сыну новую куклу, но не подозревает, что в пластиковом чреве скрывается нечто зловещее.

Режиссерское кресло проекта занимает Ларс Клевберг, постановщик хоррора «Полароида». Тайлер Бертон Смит («Кунг Фьюри 2») написал сценарий современной версии. Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит, работавшие над хитом 2017 года «Оно», спродюсируют картину.

Оригинал Тома Холланда рассказывает о милой кукле, в которую вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Чаки попадает в обычную семью, но не собирается сидеть без дела и вновь начинает убивать. Никто, кроме маленького Энди, не осознает, что именно Чаки виновен в захлестнувшей город волне страшных убийств. Настоящий ужас наступает тогда, когда дух злодея вознамеривается переселиться из куклы в живого человека.

Картина Холланда оказалась чрезвычайно популярной, и в итоге было выпущено шесть продолжений. Последняя часть, «Культ Чаки», вышла в 2017 году.