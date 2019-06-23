Киану Ривз мог сняться почти во всех фильмах Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о том, что несколько раз звал звезду франшиз «Джон Уик» и «Матрица» Киану Ривза на ведущие роли блокбастеров из вселенной о супергероях, передает КиноРепортер.

Мы ведем с ним переговоры по поводу почти каждого фильма, который снимаем. Нам очень хочется найти правильный способ ввести его в этот мир,

— сказал Файги.

Файги сравнил Ривза с Джейком Джилленхолом, с которым Marvel Studios многократно вела переговоры до тех пор, пока для актера не появилась подходящая роль. 4 июля в российский прокат выходит фильм «Человек-паук: Вдали от дома», в котором Джилленхол сыграл Мистерио.

За 2019 год у Киану Ривза было сразу три проекта: романтическая комедия от Netflix «Ты – мое счастье», третья часть франшизы о киллере «Джон Уик», и четвертая часть «Истории игрушек» от Pixar, в которой актер озвучил канадского мотоциклиста Дюка Кабума. В прокат «История игрушек 4» выходит 20 июня.