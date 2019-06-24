Анонсирована седьмая часть «Паранормального явления»

Серия фильмов ужасов, снятых в поджанре found footage, стартовала в 2007 году. Микробюджетный проект о молодой паре, которую терроризирует демон, сумел собрать в мировом прокате $193 млн. при производственном бюджете в $15 000. После этого сногсшибательного успеха последовало пять сиквелов. Всего франшиза заработала $890 млн. при суммарном бюджете в $28 млн. Последний на данный момент фильм серии — «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» — вышел в 2015 году и показал худшие (но в целом хорошие) цифры в истории франшизы.