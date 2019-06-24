Анонсирована седьмая часть «Паранормального явления»

Paramount Pictures и Blumhouse объявили о запуске седьмой части хоррор-франшизы «Паранормальное явление». Об этом стало известно на выставке CineEurope в Барселоне. Детали сюжета держатся в секрете, передает КиноРепортер.
Серия фильмов ужасов, снятых в поджанре found footage, стартовала в 2007 году. Микробюджетный проект о молодой паре, которую терроризирует демон, сумел собрать в мировом прокате $193 млн. при производственном бюджете в $15 000. После этого сногсшибательного успеха последовало пять сиквелов. Всего франшиза заработала $890 млн. при суммарном бюджете в $28 млн. Последний на данный момент фильм серии — «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» — вышел в 2015 году и показал худшие (но в целом хорошие) цифры в истории франшизы.
Успех «Паранормальных явлений» помог закрепить за компанией Джейсона Блума Blumhouse статус главной хоррор-фабрики Голливуда. Она также выпустила франшизы «Астрал», «Судная ночь», «Уиджи», «Синистер» и «Счастливого дня смерти» и оригинальные хорроры «Сплит», «Прочь» и «Мы».
Студия не объявила имена сценаристов и режиссера новой ленты. Предыдущие части сняли Орен Пели, Тод Уильямс, Генри Джуст, Эриель Шульман, Кристофер Лэндон и Грегори Плоткин.