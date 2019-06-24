Пн, 24.06.2019
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Христиане потребовали от Netflix закрыть сериал «Благие знамения»

Sarja peaosas on Dr Who rollist tuntud David Tennant, kes mängib deemonit Crowleyt, ning Michael Sheen, kes mängib inglit Aziraphale't, kes peavad antikristuse saabumise tõttu koostööd tegema hakkama.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

На христианском сайте ReturnToOrder появилась петиция, призывающая отменить «богохульский сериал „Благие знамения“». Авторы заявления считают, что экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймананормализует сатанистов и издевается на божественной мудростью. При этом петиция обращена к стрим-сервису Netflix, тогда как сериал разработал и выпустил Amazon. Она собрала уже 20 000 подписей.

Среди претензий авторов петиции: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских «монахинь» и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.

«В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы, — говорится в тексте петиции. — Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла».

«Очень нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили „Благие знамения“, — прокомментировал петицию Гейман. — Этим как бы все сказано».

Twitter-аккаунт британского Netflix пообещал, что не будут делать больше «Благих знамений».

Петиция против «Благих знамений» — еще одна в череде странных заявлений, адресованных студиям и телеканалам. Ранее фанаты потребовали от HBO переснять восьмой сезон «Игры престолов», предложили взять Дэнни ДеВитона роль Росомахи и попросили Marvel воскресить Тони Старка. О других странных интернет-петициях читайте в материале «Крик в пустоту».

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