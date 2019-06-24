Христиане потребовали от Netflix закрыть сериал «Благие знамения»

Среди претензий авторов петиции: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; появление сатанистских «монахинь» и изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров.

«В конце концов, это отрицание Добра и Зла: морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы, — говорится в тексте петиции. — Это еще одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против. Пожалуйста, подпишите нашу петицию и скажите Netflix, что мы не будем молчать, пока они разрушают барьер, отделяющий нас от зла».

«Очень нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили „Благие знамения“, — прокомментировал петицию Гейман. — Этим как бы все сказано».

Twitter-аккаунт британского Netflix пообещал, что не будут делать больше «Благих знамений».