Пьяный Рассел Кроу купил у Леонардо ДиКаприо череп динозавра
Во время записи передачи Говарда Стерна Рассел Кроу рассказал, как несколько лет назад у него дома появился череп мозазавра за 35 тыс. долларов. Актер признался, что купил древность у Леонардо ДиКаприов качестве подарка для сыновей.
«Я купил его для детей, но, честно говоря, в деле было замешано немало водки», — говорит Кроу.
«Мне кажется, ДиКаприо сам предложил, — продолжает актер. — Он такой: „У меня есть вот этот, но на рынке скоро появится другой, который я хотел, так что я пытаюсь продать его“. Я сказал: „Покупаю“».
«Отчасти я его купил в районе 2008-го или 2009-го из-за детей, — добавил Кроу. — В особенности из-за моих старших, которые увлекались динозаврами. Так что я сказал: „Вот вам для игровой комнаты!“»
В апреле 2018 года череп ушел с молотка во время аукциона «Искусство развода», который Кроу устроил после расставания с женой. Актер продал большую часть своего имущества, включая многие предметы со съемок. Череп мозазавра обошелся новому владельцу в 65 тыс. долларов.