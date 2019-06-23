Трейлер третьего сезона «Очень странных дел»: эпичный конец лета!

Во втором сезоне Одиннадцатая закрыла проход в Изнанку, и все решили, что худшее уже позади. Однако представитель темного измерения успел пробраться в наш мир и теперь строит планы по его захвату. В качестве помощника он выбирает Билли и готовится уничтожить всех и вся. Параллельно с этим местные ученые продолжают свои подозрительные эксперименты. Оди и ее друзья должны приложить все усилия, чтобы остановить пришельца из Изнанки и спасти мир.