Еще вчера он был неудачником: на большие экраны выходит комедия «Yesterday»
Уже на следующей неделе в прокат выходит комедия Дэнни Бойла «Yesterday», в которой после глобального блэкаута мир забыл, кто такие The Beatles.
Единственный, кто помнит о существовании ливерпульской четверки — это музыкант-любитель Джек. Он начинает играть песни, когда-то написанные The Beatles, и становится суперпопулярным.
Сценарий к «Вчера» написал Ричард Кертис — автор «Реальной любви», «Ноттинг Хилла» и «Бриджит Джонс».
«Вчера» — первый режиссерский проект Бойла после второй части «На игле». Британец должен был снимать следующую часть бондианы, но покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами.
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