ТОП-15 романтических фильмов о любви, от которой кружится голова
Какой бы она ни была — сложной, красивой, недоступной — любовь способна победить все преграды на своем пути, оставляя ощущение всепоглощающего счастья. Какие трудности встают меж двух любящих сердец, чем жертвуют ради нее, что заставляет любить — об этом и о многом другом в нашей подборке о великом чувстве.
1. «Призрачная нить» (2017)
В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.
2. «Звезда родилась» (1954)
Один из ремейков культового фильма 1937 года. Лос-Анджелес. На премьерном шоу по поводу выхода на экраны очередного фильма с участием кинозвезды Нормана Мэйна, солистка приглашенного оркестра Эстер Блоджетт во время исполнения собственного номера, останавливает прорвавшегося на сцену изрядно выпившего Нормана. Ей удается превратить непредвиденный визит в якобы запланированный эпизод шоу. Протрезвевший Норманн, в благодарность за свое спасение от позора, стремится отблагодарить девушку. Услышав, как она поет, он решает помочь ее невероятному таланту добиться успеха в кино.
3. «Она» (2013)
Теодор — одинокий писатель, покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман.
4. «Ноттинг-Хилл» (1999)
Романтическая комедия рассказывает историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель…
5. «Настоящая любовь» (1993)
Кларенс Уорли и Алабама Уитмэн познакомились и провели вместе ночь. Алабама призналась, что она делает первые шаги на трудном поприще «call-girl», то есть «девушки по вызову». Кларенс Уорли не был суперменом, однако, «навестив» сутенера Алабамы, оставил после себя два трупа — сутенера и его телохранителя…
6. «Дневник памяти» (2004)
Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки женщине в доме престарелых. Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война.
7. «Красавица и Чудовище» (1991)
В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.
8. «Дорогой Джон» (2010)
Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона — единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга и письма от Саванны приходят всё реже и реже.
9. «Кэрол» (2015)
В неповторимой атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство, которое навсегда изменит их жизни. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?
10. «Амели» (2001)
Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом?
Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.
11. «Горбатая гора» (2005)
На фоне живописных просторов штата Вайоминг разворачивается изящная романтическая история сложных взаимоотношений двух молодых людей — помощника владельца ранчо и ковбоя родео.
12. «Виноваты звезды» (2014)
Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и Хэйзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке.
13. «Ла-ла Ленд» (2016)
Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
14. «Перед рассветом» (1995)
Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.
Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.
15. «Гордость и предубеждение» (2005)
Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли…
Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть…