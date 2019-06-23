Вс, 23.06.2019
  • Кинозал
  • Фильмы
  • ТОП-15 романтических фильмов о любви, от которой кружится голова

ТОП-15 романтических фильмов о любви, от которой кружится голова
По версии Kinozal.ee!

DEAR JOHN

ФОТО: Rights Managed / RELATIVITY MEDIA / TEMPLE HILL E

Какой бы она ни была — сложной, красивой, недоступной — любовь способна победить все преграды на своем пути, оставляя ощущение всепоглощающего счастья. Какие трудности встают меж двух любящих сердец, чем жертвуют ради нее, что заставляет любить — об этом и о многом другом в нашей подборке о великом чувстве.

1. «Призрачная нить» (2017)

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

«Phantom Thread» (2017)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

2. «Звезда родилась» (1954)

Один из ремейков культового фильма 1937 года. Лос-Анджелес. На премьерном шоу по поводу выхода на экраны очередного фильма с участием кинозвезды Нормана Мэйна, солистка приглашенного оркестра Эстер Блоджетт во время исполнения собственного номера, останавливает прорвавшегося на сцену изрядно выпившего Нормана. Ей удается превратить непредвиденный визит в якобы запланированный эпизод шоу. Протрезвевший Норманн, в благодарность за свое спасение от позора, стремится отблагодарить девушку. Услышав, как она поет, он решает помочь ее невероятному таланту добиться успеха в кино.

«A Star is Born» (1954)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

3. «Она» (2013)

Теодор — одинокий писатель, покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман.

«Her» (2013)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

4. «Ноттинг-Хилл» (1999)

Романтическая комедия рассказывает историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель…

«Notting Hill» (1999)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

5. «Настоящая любовь» (1993)

Кларенс Уорли и Алабама Уитмэн познакомились и провели вместе ночь. Алабама призналась, что она делает первые шаги на трудном поприще «call-girl», то есть «девушки по вызову». Кларенс Уорли не был суперменом, однако, «навестив» сутенера Алабамы, оставил после себя два трупа — сутенера и его телохранителя…

«True Romance» (1993)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

6. «Дневник памяти» (2004)

Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки женщине в доме престарелых. Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война.

THE NOTEBOOK (2004)

ФОТО: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A

7. «Красавица и Чудовище» (1991)

В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.

«Beauty and the Beast» (1991)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

8. «Дорогой Джон» (2010)

Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона — единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга и письма от Саванны приходят всё реже и реже.

DEAR JOHN (2010)

ФОТО: Rights Managed / RELATIVITY MEDIA / TEMPLE HILL E

9. «Кэрол» (2015)

В неповторимой атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке без любви. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всепоглощающее чувство, которое навсегда изменит их жизни. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени?

Carol (2015)

ФОТО: Wilson Webb / AP

10. «Амели» (2001)

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

«Amélie» (2001)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

11. «Горбатая гора» (2005)

На фоне живописных просторов штата Вайоминг разворачивается изящная романтическая история сложных взаимоотношений двух молодых людей — помощника владельца ранчо и ковбоя родео.

«Brokeback Mountain» (2005)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

12. «Виноваты звезды» (2014)

Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и Хэйзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке.

The Fault In Our Stars. (2014)

ФОТО: James Bridges / AP

13. «Ла-ла Ленд» (2016)

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

La La Land. 2016

ФОТО: Dale Robinette / AP

14. «Перед рассветом» (1995)

Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.

Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.

«Before Sunrise» (1995)

ФОТО: IMDB / kaader filmist

15. «Гордость и предубеждение» (2005)

Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли… 

Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть…

PRIDE AND PREJUDICE. 2005

ФОТО: Rights Managed / UNIVERSAL PICTURES / Ronald Gran

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ