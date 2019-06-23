ТОП-15 романтических фильмов о любви, от которой кружится голова

Carol (2015) ФОТО: Wilson Webb / AP

10. «Амели» (2001)

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

«Amélie» (2001) ФОТО: IMDB / kaader filmist

11. «Горбатая гора» (2005)

На фоне живописных просторов штата Вайоминг разворачивается изящная романтическая история сложных взаимоотношений двух молодых людей — помощника владельца ранчо и ковбоя родео.

«Brokeback Mountain» (2005) ФОТО: IMDB / kaader filmist

12. «Виноваты звезды» (2014)

Хэйзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и Хэйзел отправляются в полное страсти и жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке.

The Fault In Our Stars. (2014) ФОТО: James Bridges / AP

13. «Ла-ла Ленд» (2016)

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

La La Land. 2016 ФОТО: Dale Robinette / AP

14. «Перед рассветом» (1995)

Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.

Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.

«Before Sunrise» (1995) ФОТО: IMDB / kaader filmist

15. «Гордость и предубеждение» (2005)

Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли…

Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть…