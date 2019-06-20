Николь Кидман – 52 года! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

Николь Кидман чарует своей красотой и талантом. Кроме того, она стала первой австралийской актрисой, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Мы собрали самые запоминающиеся фильмы с актрисой в своей традиционной подборке.

Дни грома

Дебют Кидман в голливудском кино. В фильме она снималась вместе со своим будущим мужем Томом Крузом. Ей досталась роль молодой девушки-врача Клэр Левицки, влюбившейся в автогонщика NASCAR в исполнении Круза.

ФОТО: Rights Managed / DON SIMPSON JERRY BRUCKHEIMER FI

За что стоит умереть

Сатирическая черная комедия Гаса Ван Сента. Николь была в роли телеведущей Сьюзан Стоун-Маретто, помешанной на карьере и готовой на пути к славе и публичному признанию пойти на любое преступление, даже на убийство.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Кидман получила высокую похвалу от кинокритиков, ей прочили номинацию на премию "Оскар". Вместе с ней сыграли Вэл Килмер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Крис О’Доннелл, Дрю Бэрримор.

Мулен Руж!

Это стал настоящий прорыв в карьере актрисы. Кидман сыграла куртизанку по имени Сатин. Чтобы достать сумму, нужную для преображения кабаре, где она работает, в настоящий музыкальный театр, смертельно больная героиня Кидман должна соблазнить богатого злодея Герцога. Актриса была номинирована на "Оскар".

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Часы

Кидман сыграла роль английской писательницы Вирджинии Вулф. Фильм описывает один день из жизни трех женщин, которые живут в разные времена, но связаны друг с другом посредством психологического романа Вульф "Миссис Дэллоуэй". Фильм начинается со сцены самоубийства невротичной героини Кидман. Николь за эту роль получила заветный "Оскар".

Холодная гора

Кидман снялась вместе с Рене Зеллвегер и Джудом Лоу. Она сыграла Аду, которая безумно влюблена в бедного плотника (герой Лоу). Обоих тянет друг к другу, однако начавшаяся война между Севером и Югом разлучает их буквально сразу после первого поцелуя. Фильм получил семь номинаций на "Оскар". Впрочем, после этой ленты популярность Кидман немного убавилась.

ФОТО: Rights Managed / MIRAMAX FILMS / Ronald Grant Arc