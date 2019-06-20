Звезда мирового кино живет на 89 евро в месяц, но отдаст на благотворительность 630 млн евро

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Актер-легенда Юнь-Фат Чоу, известный своими ролями в фильмах "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Пуленепробиваемый монах" и многих других, живет очень скромной жизнью.

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63-летний актер сказал, что редко покупает новые вещи, ест фастфуд на улице и часто использует общественный транспорт. Чоу признался, что 17 лет использовал телефон Nokia и только недавно купил смартфон, когда его старый телефон перестал работать.

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Чоу предпочитает ходить по магазинам во время распродаж, и носит то, что считает удобным. Например, рубашку за 98 юаней (12 евро) и сандалии за 15 юаней (1,70 евро). Актер сказал:

Я ношу одежду не для других людей. Если мне удобно, то мне хорошо.

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Моя мечта - быть нормальным счастливым человеком. Самое сложное в жизни - это не заработать деньги, а сохранить позитивное мышление и прожить всю оставшуюся жизнь простым и беззаботным образом.

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Как сообщается, состояние актера составляет 714 млн. долларов США (631 млн евро). Поскольку у него и его жены Жасмин Тан нет детей, они планируют передать все свои средства на благотворительность. Несколько лет назад пара также учредила свою благотворительную организацию и в свободное время помогает людям.