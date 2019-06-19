CW объявил дату выхода финального сезона «Сверхъестественного»

Этот октябрь будет принадлежать CW. В официальных Twitter-аккаунтах шоу представители канала сообщили, что финальный сезон «Сверхъестественного» и продолжение «Наследия» выйдут в один и тот же день — 10 октября.

6 октября на экраны выйдет сольник Бэтвумен в исполнении Руби Роуз и пятый сезон сериала «Супергерл».

На следующий день со вторым сезоном вернется шоу «Настоящий американец».

8 октября зрители вновь поприветствуют Барри Аллена в образе Флэша, который будет геройствовать в шестом сезоне супергеройского сериала.

Новые серии популярного шоу «Ривердейла» поклонники увидят с 9 числа и в тот же день смогут оценить новый сериал «Нэнси Дрю».