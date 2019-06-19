CW объявил дату выхода финального сезона «Сверхъестественного»

Дав поклонникам братьев Винчестеров время смириться с фактом того, что 15 сезон станет для сериала последним, канал CW объявил дату выхода следующих серий шоу. А также сообщил, когда зрителям ждать новых сезонов «Наследия», «Стрелы», «Флэша» и других сериалов.
Этот октябрь будет принадлежать CW. В официальных Twitter-аккаунтах шоу представители канала сообщили, что финальный сезон «Сверхъестественного» и продолжение «Наследия» выйдут в один и тот же день — 10 октября.
6 октября на экраны выйдет сольник Бэтвумен в исполнении Руби Роуз и пятый сезон сериала «Супергерл».
На следующий день со вторым сезоном вернется шоу «Настоящий американец».
8 октября зрители вновь поприветствуют Барри Аллена в образе Флэша, который будет геройствовать в шестом сезоне супергеройского сериала.
Новые серии популярного шоу «Ривердейла» поклонники увидят с 9 числа и в тот же день смогут оценить новый сериал «Нэнси Дрю».
В этом же месяце в эфир выйдет продолжение раскритикованного всеми ребута «Зачарованных». Сумеют ли темнокожие сестры-феминистки изменить отношение зрителей к лучшему, станет известно с 11 октября. В этот же день состоится премьера нового сезона «Династии».