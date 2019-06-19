Ср, 19.06.2019
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По стопам Никиты: смотри трейлер боевика «Анна» с российской моделью в главной роли

Sasha Luss Anna (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Французский кинематографист не только спродюсировал, но и написал и поставил экшн о московской модели, которая на самом деле оказывается смертельно опасным государственным спецагентом. 

 Главные роли в фильме сыграли российская модель Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мёрфи. В картине также приняли участие Александр Петров («Притяжение»), Алексей Маслодудов («Дачники»), Никита Павленко («Закон каменных джунглей») и модель Лера Абова.

Саша Лусс

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Саша Лусс также играла в предыдущем фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет», где исполнила эпизодическую роль принцессы Лихо-Мины.

Саша Лусс

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Фильм об истории Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире, выходит в кинопрокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 5 июля! Смотри трейлер! 

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