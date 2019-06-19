Истории о маньяках всегда будоражили сознания людей. Представляем вам ТОП-5 лучших фильмов о маньяках и их жертвах!
Сплит
Кевин — человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.
Кливлендские пленницы
Мать-одиночку, ставшую первой жертвой похитителя Ариеля Кастро, удерживают силой в его доме в течение 11 лет. Там она становится подругой и сестрой двум другим женщинам, похищенным Кастро. Основано на реальных событиях.
Американское преступление
Фильм основан на реальных событиях конца 60-х. Гертруда Банижевски, казалось бы, самая обыкновенная домработница, держит в заточении в подвале своего дома и истязает самыми изощренными способами девушку-тинейджера, так как оплата за содержание Сильвии не поступила вовремя.
Не дыши
Грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы — что может быть проще, чем вынести деньги из дома практического беспомощного человека. Но они жестоко ошибаются: преследуемый становится преследователем. И тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления.
Пленницы
Похищена шестилетняя девочка и ее подруга. Отец одной из них отчаивается найти дочку с помощью полиции и вершит правосудие сам: берет в заложники человека, подозреваемого в похищении девочек. Теперь именно его ищет вся местная полиция и детектив Локи.