Гитлер на динозавре: Вышел трейлер комедии «Железное небо 2»

В прошлый раз действие вращалось вокруг нацистов, которые после войны улетели на Луну, чтобы потом вернуться на Землю и нанести новый удар. В сиквеле события развиваются спустя 20 лет после ядерной войны, которая вынудила остатки человечества укрыться на той самой базе, воздвигнутой на спутнике планеты. Гитлер верхом на динозавре, священный Грааль, последователи Стива Джобса — продолжение готовит ещё больше сюрпризов. Режиссёром «Железного неба 2» вновь выступил Тимо Вуоренсола.