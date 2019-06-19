Ср, 19.06.2019

Отличная новость! Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

This image released by HBO shows Emilia Clarke in a scene from "Game of Thrones," that aired Sunday, May 5, 2019. In the third to last episode of HBO‚Äôs ‚ÄúGame of Thrones,‚Äù Mother of Dragons Daenerys Targaryen is suffering from a crisis of confidence. She is short on troops and dragons, short on strategies and short on friends. And her claim to the Iron Throne has weakened upon learning that Jon Snow, in fact, shares her royal Targaryen blood. (Helen Sloan/HBO via AP)

ФОТО: Helen Sloan / AP

В Северной Ирландии началась работа над пилотным эпизодом сериала под неофициальным названием «Долгая ночь» — приквела недавно завершившейся «Игры престолов». Канал HBO пока не заказал производство целого сезона и сперва хочет посмотреть, каким получится пилот.

Режиссерское кресло приквела занимает С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс» и «Мост». Джордж Р. Р. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»). Голдман также возьмет на себя функции шоураннера проекта.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Ричард МакКейб, Дикси Эгерикс и Тоби Регбо.

Сюжет или название сериала пока официально не объявлены. Мартин считает, что он должен называться «Долгая ночь» в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение.

Согласно источникам, приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ