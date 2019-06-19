Отличная новость! Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Режиссерское кресло приквела занимает С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами «Декстер», «Джессика Джонс» и «Мост». Джордж Р. Р. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»). Голдман также возьмет на себя функции шоураннера проекта.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Ричард МакКейб, Дикси Эгерикс и Тоби Регбо.

Сюжет или название сериала пока официально не объявлены. Мартин считает, что он должен называться «Долгая ночь» в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение.