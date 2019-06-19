ТОП-10 невероятных фактов, которые вы не знали о Кристофере Нолане и его фильмах

Кристофер Нолан, без сомнения, один из крупнейших режиссеров современного Голливуда. С того момента как он впервые вырвался на рубеж века с фильмом «Помни» прошло уже 15 лет, пишет 2queens.
И эти годы режиссер потратил на создание эпических, вдумчивых фильмов различного масштаба, за которые получил как критику, так и безумную любовь зрителей. Но Кристофер Нолан не просто блестящий режиссер, но и очень интересный человек. Сегодня в честь его 45-летия предлагаем вам 10 интересных фактов, которые вы могли не знать о Кристофере Нолане и его фильмах.
1. ДЛЯ СЪМОК «ИНТЕРСТЕЛЛАРА» НОЛАН ПОСТРОИЛ НАСТОЯЩИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
Также как и остальные свои фильмы, Кристофер Нолан хотел создать «Интерстеллар» максимально приближенным к реальной жизни. И конечно добавить туда столько загадок, сколько ему удастся. В одном из интервью Нолан рассказал о своём предпочтении использовать масштабные реальные декорации вместо огромного количества разнообразной техники из уже снятых космических эпопей. Но для него еще важнее не только строительство интерьера корабля, но и еще некоторые специальные экстерьеры, которые актеры могли бы видеть из иллюминатора космического корабля. Нолан верит, что зритель чувствует, когда на экране всё реально, и так понимает фильм лучше, чем когда всё просто нарисовано с помощью компьютерной графики.
Он даже считает, что некоторый опыт кинопроизводства может пригодиться и в сфере документального кино.
2. НОЛАН СЧИТАЕТ, ЧТО 3D ОТНИМАЕТ ЧАСТЬ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ
С тех пор как 3D стало главным технологическим увлечение Голливуда, многие начали жаловаться на то, что этот эффект вредит некоторым фильмам, делает их до тошноты яркими и бессмысленными. Но для Кристофера Нолана главной проблемой является то, что одевая 3D-очки, зритель упускает важную коммуникативную составляющую похода в переполненный кинотеатр. Это как если бы вы слушали оперу сидя на лавках со стадиона. При этом режиссер не утверждает, что он ненавидит 3D. Он считает, что наличие такого рода фильмов дает зрителю еще больший выбор: на что же пойти. Нолан даже похвалил работу База Лурмана, который перевел «Великого Гэтсби» в формат 3D, назвав её «очень и очень необыкновенной».
3. НОЛАН РАБОТАЛ НАД СЦЕНАРИЕМ «НАЧАЛА» ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В своем интервью для журнала «Deadline» Нолан рассказал, что идея создания «Начала» возникла у него очень давно. Вся история построена на эмоциях, на любви Доминика к своей жене и его решимости вернуться домой к детям.
Он считает, что никогда не следует сдаваться и отказываться от своих идей: «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность». Когда у Нолана только начали появляться первые идеи об этом фильме, на режиссера сильно повлияли такие блокбастеры того времени, как «Матрица», «Темный Город», «Тринадцатый Этаж» и его собственный фильм «Помни». Его очень сильно завораживала идея того, что мир вокруг нас мог быть не ненастоящим.
4. НА НЕЛИНЕЙНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ НОЛАНА ВДОХНОВИЛО ТЕЛЕВИДЕНИЕ … И ДОСТАВКА ПИЦЦЫ
Кристофер Нолан перенес нелинейное повествование на абсолютно новый уровень, когда в 2000 году снял фильм «Помни». И если внимательно присмотреться к его фильмам, то частичка этого эффекта присутствует в каждой его работе, это уже стало традицией.
Но у режиссера есть достаточно интересная теория, почему нелинейное повествование стало исчезать из кино. Нолан считает, что когда фильмы начали транслироваться по телевидению, то истории стали снимать в логическом порядке, чтоб человек мог спокойно отвлечься, чтоб открыть дверь доставщику пиццы и вернуться, ничего не пропустив. Конечно, за последнее десятилетие всё сильно изменилось с появление кнопки DVR, которая просто ставить на паузу. Но теория Нолана весьма интересна.
5. У НОЛАНА ЕСТЬ СВОЙ ТАЛИСМАН НА УДАЧУ — МАЙКЛ КЕЙН
Майкл Кейн работал с Кристофером Ноланом в его последних шести фильмах. Он сыграл дворецкого в трилогии «Тёмный рыцарь», а также отметился в драмах «Престиж» и «Начало», и научно-фантастическом эпосе «Интерстеллар».
В одном из интервью Нолан рассказал, что он просто поражен готовностью Кейна сыграть кого угодно и когда угодно, без долгой подготовки и вхождения в образ. Режиссер считает, что именно у Майкла многим надо поучиться актерскому мастерству. Кейну очень нравится работать с Ноланом: «У нас отличные отношения. Ведь за эти шесть фильмов у нас появилась общая история. Крис Нолан - гений, удивляюсь, что у него до сих пор нет «Оскара».
6. НОЛАН СМОТРИТ НА КАЖДЫЙ СВОЙ ФИЛЬМ, КАК НА ПОСЛЕДНИЙ
Если повезет, то Кристофер Нолан станет одним из тех режиссеров, которые будут снимать до тех пока смогут это физически выдержать. Но сам Нолан в каждый свой проект входит с другим настроем. В то время как он постоянно генерирует новые идеи и придумывает новые углы видения разных вещей, Нолан очень боится, что новая идея станет последней, которая родится в его голове. Сам режиссер описал этот опыт так: «Представьте, что едите вкуснейший ужин, а вас вдруг спрашивают, что вы планируете съесть на завтрак». Каждый свой проект он старается сделать настолько всепоглощающим насколько это возможно, поэтому полностью концентрируется на настоящей работе.
7. НОЛАН БЫ НЕ СНЯЛ ТРИЛОГИЮ О БЭТМЕНЕ, НЕ БУДЬ У НЕГО ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ
Кристоферу Нолану удалось создать одну из лучших супергеройских трилогий. Но всё это не было бы возможным, если бы режиссеру не разрешили делать перерывы в несколько лет между сиквелами, чтоб он мог заниматься и другими проектами. Идея создания полноценной трилогии о Бэтмене обсуждаласьКристофером Ноланом и Дэвидом Гойвром (соавтор сценария) во время работы над фильмом «Бэтмен: Начало».
Но так как съемки начали развиваться очень быстро, то создатели с головой ушли в этот фильм, даже не думая о дальнейших продолжениях. К счастью, продюсеры не потребовали у Нолана немедленного продолжения, а дали ему время хорошенько обдумать «Тёмного рыцаря».
8. НОЛАН ВНОСИТ В ИМЕНА СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
Такая тенденция проглядывается не во всех его фильмах, но во многих. К примеру, инициалы двух главных героев фильма «Престиж» Альфреда Бордена и Роберта Анджира представляют собой аббревиатуру АБРА, как начало волшебного слова «абракадабра». В фильме «Начало» первая буква имени всех главных героев – Доминик (Dom), Роберт (Robert), Имс (Eames), Артур (Arthur) и Ариадна (Ariadne), Мол (Mal) и Сайто (Saito) — образую слово «dreams» - сны.
Также в своем интервью журналу «Entertainment Weekly», Нолан рассказал, что роль каждого главного героя фильма «Начало» соответствует своему эквиваленту в мире кинопроизводства. Архитектор – это художник-постановщик, Имитатор – это актер, Проводник – это продюсер, Извлекатель – это режиссер, Сайто – это зрительская аудитория. «Пытаясь воссоздать творческий процесс работы в команде, я описал ту команду, которая мне знакома», - сказал Нолан.
9. БЮДЖЕТ ПЕРВОГО ФИЛЬМА НОЛАНА СОСТАВИЛ $6.000
Это была драма с элементами триллера «Преследование». Для сравнения, бюджет фильма «Помни» составил $4,5 миллионов, а фильма «Темный рыцарь» все $185 миллионов. В своем интервью для журнала «A.V. Club» Нолан сказал следующее: «Это был фильм, который я снимал из расчета, что не получу за него ни копейки, что за все буду платить сам. Я не был богатым человеком.
Все участники фильма работали на своих работах полный рабочий день и пытались прожить в Лондоне, что довольно сложно и дорого. Но мы подсчитали, что если снимать на 16мм черно-белую пленку, то у нас получалось примерно по 15 минут фильма в неделю. Таким образом, мы могли обеспечить себя съемками без ущерба для основной работы».
10. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» И «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001 ГОДА» СИЛЬНО ПОВЛИЯЛИ НА ТВОРЧЕСТВО НОЛАНА
Всегда интересно узнавать о фильмах, которые повлияли на известных режиссеров и вдохновили их на создание собственных шедевров. ДляКристофера Нолана ими стали оригинальные «Звёздные войны» (кстати, он пытался добиться такого же эффекта съемки в своих ранних короткометражных фильмах) и «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика. Второй фильм Нолан впервые увидел, когда ему было всего 7 лет, и на самом деле понятия не имел, что это значит с философской точки зрения, но остался в восторге от этого простого величия. И, если смотреть на работу Нолана сейчас, то он часто руководствуется теми же принципами, что и Кубрик.
Кристофер Нолан может взять любую, самую обычную историю и превратить её в интригующий и привлекательный фильм. Ленту, которая не просто развлечет нас, а будет говорить с нами на эмоциональном и «головном» уровне. Нолан, безусловно, один из самых уникальных мастеров Голливуда.