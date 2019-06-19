Помимо фильма Нолана еще девять кинокартин получат от Эстонии финансовую помощь

При Эстонском институте кинематографии существует фонд Film Estonia, который позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Tenet" покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов. Всего же от фонда в этом году должны получить финансовую поддержку девять кинопроектов, сообщает «Актуальная камера».
В прошлом году программа Film Estonia получила два миллиона евро, на эти деньги были частично покрыты расходы съемок в Эстонии финской полнометражной картины «Дети Марии», а также расходы на монтаж и последующую обработку финского сериала «Все грехи».
В этом году Film Estonia также получил два миллиона евро, на эти деньги финансовую помощь получат девять фильмов. В том числе кинолента Кристофера Нолана и исторический финский фильм «Хелене», снятый в Эстонии.