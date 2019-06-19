Ср, 19.06.2019
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  • Помимо фильма Нолана еще девять кинокартин получат от Эстонии финансовую помощь

Помимо фильма Нолана еще девять кинокартин получат от Эстонии финансовую помощь

Тысяча жителей Эстонии снимается в качестве массовки в фильме Нолана «Tenet», съемки которого проходят в июне в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

При Эстонском институте кинематографии существует фонд Film Estonia, который позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Tenet" покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов. Всего же от фонда в этом году должны получить финансовую поддержку девять кинопроектов, сообщает «Актуальная камера». 

В прошлом году программа Film Estonia получила два миллиона евро, на эти деньги были частично покрыты расходы съемок в Эстонии финской полнометражной картины «Дети Марии», а также расходы на монтаж и последующую обработку финского сериала «Все грехи».

В этом году Film Estonia также получил два миллиона евро, на эти деньги финансовую помощь получат девять фильмов. В том числе кинолента Кристофера Нолана и исторический финский фильм «Хелене», снятый в Эстонии. 

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