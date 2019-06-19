Помимо фильма Нолана еще девять кинокартин получат от Эстонии финансовую помощь

Тысяча жителей Эстонии снимается в качестве массовки в фильме Нолана «Tenet», съемки которого проходят в июне в Таллинне.

При Эстонском институте кинематографии существует фонд Film Estonia, который позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Tenet" покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов. Всего же от фонда в этом году должны получить финансовую поддержку девять кинопроектов, сообщает «Актуальная камера».