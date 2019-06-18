Черный юмор по-эстонски: трейлер фильма «Судья», после которого не захочется попадать в передряги

После того, как он, на очередном заседании, приговаривает женщину к длительному тюремному сроку, брат подсудимой (Мярт Аванди) начинает следить за судьёй. По мнению брата, решение суда несправедливое, и он требует пересмотреть дело. Судья стоит на своём - вердикт остается в силе. Между мужчинами возникает конфликт, вследствие которого правозащитник сам становится преступником. Судья не в силах признавать свою вину и бежит в Финляндию. Там, по ту сторону залива, он попадает в разные смешные ситуации и встречает на своем пути очень странных людей. Но от совести не убежишь, и герой возвращается на родину, чтобы попытаться исправить свои ошибки.