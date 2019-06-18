Вт, 18.06.2019

В США выбрали лучший фильм года

Zachary Levi arrives for the 69th Annual Golden Globe Awards Sunday, Jan. 15, 2012, in Los Angeles. (AP Photo/Matt Sayles) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: Matt Sayles / AP

Лучшим фильмом стали "Мстители: Финал".

В США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards 2019. Ведущим этой церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в нашумевшем супергеройском фильме "Шазам!".

Стоит отметить, что лауреатов выбирали путем зрительского голосования. В этом году были добавлены три новые номинации: "Лучшее реалити-шоу", "Самый запоминающийся момент" и "Лучший герой в реальной жизни".

Лауреаты MTV Movie&TV Awards 2019 – полный список:

  • "Лучший фильм" – "Мстители: Финал"
  • "Лучшее шоу" – "Игра престолов"
  • "Лучший актер или актриса в кинофильме" – Леди Гага ("Звезда родилась")
  • "Лучший актер или актриса на ТВ" – Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • "Лучшая комедийная роль" – Дэн Леви ("Шиттс Крик")
  • "Лучший герой" – Роберт Дауни мл. ("Мстители: Финал")
  • "Лучший злодей" – Джош Бролин ("Мстители: Финал")
  • "Лучший поцелуй" – Ной Сентинео и Лана Кондор ("Всем парням, которых я любила раньше")
  • "Лучший герой в реальной жизни" – Рут Бейдер Гинзбург ("РБГ")
  • "Лучшая битва" – Бри Ларсон ("Капитан Марвел") против Джеммы Чан (Минн-Эрва) ("Капитан Марвел")
  • "Прорыв года" – Ной Сентинео ("Всем парням, которых я любила раньше")
  • "Самый пугающий момент" – Сандра Буллок ("Птичий короб")
  • "Лучшее реалити-шоу" – Love & Hip Hop: Atlanta
  • "Лучший документальный фильм" – Surviving R. Kelly
  • "Лучший ведущий" – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)
  • "Самый запоминающийся момент" – "Холостяк" (Колтон Андервуд прыгает через забор)
  • "Лучший музыкальный момент" – Shallow ("Звезда родилась")

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