В США выбрали лучший фильм года

В США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards 2019. Ведущим этой церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в нашумевшем супергеройском фильме "Шазам!".

Стоит отметить, что лауреатов выбирали путем зрительского голосования. В этом году были добавлены три новые номинации: "Лучшее реалити-шоу", "Самый запоминающийся момент" и "Лучший герой в реальной жизни".