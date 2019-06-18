«Голодные игры» получат свой приквел: появились подробности

События приквела происходят за 64 года до «Голодных игр».
Квадрология "Голодные игры", которая является одной из самых успешных франшиз, хотя финальная часть все же подкачала, скоро получит свое продолжение. Писательница Сьюзен Коллинз напишет новую книгу-приквел о "Голодных играх", и студия Lionsgate уже приобрела права на ее адаптацию, пишет Deadline.
Отметим, что события франшизы развиваются в будущем, где каждый год проходят масштабные Голодные игры - жестокие соревнования на выживание. В них принудительно принимают участие дети в возрасте от 12 до 18 лет из двенадцати округов Панема. Победителем в этих Играх на протяжении многих лет мог стать только один, пока на арене не оказались Китнисс Эвердин и Пита Мелларк и своей любовью не заставили Президента Сноу сделать их обоих победителями.
Новая же книга об этой вселенной выйдет в мае 2020 года, и глава Lionsgate Motion Picture Group Джозеф Дрэйк "с нетерпением ждет, когда они вновь будут работать вместе над новым фильмом".
К сожалению, события приквела будут развиваться за 64 года до событий первого фильма "Голодные игры", мы не увидим в нем ни Дженнифер Лоуренс, ни Лиама Хемсворта, ни Джоша Хатчерсона. В лучшем случае нам представят Президента Сноу в молодости.
Официального названия и даты выхода у приквела "Голодных игр" пока нет.