Минкульт запросил у правительства пять миллионов евро для оплаты съемок фильма Нолана в Эстонии

Об этом сообщил 18 июня новостной портал ERR.ee со ссылкой на собственные источники.

Съемки в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана "Tenet" обойдутся, по приблизительным оценкам, в 16,5 млн евро, из которых Film Estonia должен, соответственно, оплатить 5 млн.

Общий бюджет фильма "Tenet", который снимается в нескольких странах, составляет 200 млн евро. Эстония в фильме будет показана как Эстония, действие здесь будет продолжаться около 20 минут. В Таллинне также будет снята самая большая экшн-сцена нового боевика.