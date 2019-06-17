Смотри: этому актеру не нужны спецэффекты, чтобы играть монстров

Испанский актер Хавьер Ботет сыграл в таких фильмах, как «Мама», «Оно», «Заклятие-2», «Слендермен». И даже ненадолго появился в «Игре престолов».

В киноиндустрию его привела необычная внешность. В шесть лет у Ботета диагностировали синдром Марфана, который меняет внешний вид человека.

Из-за заболевания испанец вырос почти до двух метров и весит всего 56 кг. Кроме того, у него очень длинные и гибкие конечности и пальцы.

Сначала парень совсем не думал про карьеру актера, а серьезно занимался рисованием, для чего даже переехал в Мадрид.

Там Хавьер решил попробовать себя также в качестве автора короткометражек.

Когда он отправился на семинар по спецэффектам, преподаватель попросил студента примерить грим монстра и понял, что парень просто находка.

Этот педагог и помог парню получить первую роль в кино. Затем на него обратил внимание Андрес Мускетти — режиссер фильма «Мама» с Джессикой Честейн (2013 г.).

Ботет сыграл жуткую мать девочек, и никто не мог поверить, что персонаж — актер в гриме, а не компьютерная графика.

Дальше предложения посыпались одно за другим. И теперь Хавьер, который с детства был фанатом ужастиков, считает свою внешность подарком судьбы.