Пн, 17.06.2019
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Зрители назвали лучшим фильмом «Давай разведемся!» c Анной Михалковой

Кадр из фильма "Давай разведемся"

ФОТО: promo

Звание лучшего фильма по мнению зрителей 30-го «Кинотавра» досталось картине Анны Пармас «Давай разведемся!». 

«Давай разведемся!» получил 8,5 из 10 баллов. Анне Пармас вручили диплом победителя, статуэтку КиноПоиска и «Яндекс.Станцию».

Остальные оценки распределились следующим образом:

  1. «Бык», режиссер Борис Акопов — 7,9;
  2. «Верность», режиссер Нигина Сайфуллаева — 7,4;
  3. «Сторож», режиссер Юрий Быков — 7,3;
  4. «Люби их всех», режиссер Мария Агранович — 7,1;
  5. «Керосин», режиссер Юсуп Разыков — 7;
  6. «Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин — 6,6;
  7. «Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин — 6,5;
  8. «Троица», режиссер Ян Гэ — 6,3;
  9. «Мысленный волк», режиссер Валерия Гай Германика — 5,9;
  10. «Выше неба», режиссер Оксана Карас — 5,8;
  11. «Sheena667», режиссер Григорий Добрыгин — 5,5;
  12. «Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова — 4,9;
  13. «Гроза», режиссер Григорий Константинопольский — 4,8;
  14. «Куратор», режиссер Петр Левченко — 4.

Голосование проходило в цифровом формате. Зрители и участники фестиваля могли проголосовать в специальном приложении «Кинотавра».

В 2018 году приз зрительских симпатий достался ленте Авдотьи Смирновой«История одного назначения» — она получила 8,4 из 10 баллов. Одним из соавторов сценария картины, кстати, была Анна Пармас.

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