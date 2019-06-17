Зрители назвали лучшим фильмом «Давай разведемся!» c Анной Михалковой

Звание лучшего фильма по мнению зрителей 30-го «Кинотавра» досталось картине Анны Пармас «Давай разведемся!».
«Давай разведемся!» получил 8,5 из 10 баллов. Анне Пармас вручили диплом победителя, статуэтку КиноПоиска и «Яндекс.Станцию».
Остальные оценки распределились следующим образом:
- «Бык», режиссер Борис Акопов — 7,9;
- «Верность», режиссер Нигина Сайфуллаева — 7,4;
- «Сторож», режиссер Юрий Быков — 7,3;
- «Люби их всех», режиссер Мария Агранович — 7,1;
- «Керосин», режиссер Юсуп Разыков — 7;
- «Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин — 6,6;
- «Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин — 6,5;
- «Троица», режиссер Ян Гэ — 6,3;
- «Мысленный волк», режиссер Валерия Гай Германика — 5,9;
- «Выше неба», режиссер Оксана Карас — 5,8;
- «Sheena667», режиссер Григорий Добрыгин — 5,5;
- «Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова — 4,9;
- «Гроза», режиссер Григорий Константинопольский — 4,8;
- «Куратор», режиссер Петр Левченко — 4.
Голосование проходило в цифровом формате. Зрители и участники фестиваля могли проголосовать в специальном приложении «Кинотавра».
В 2018 году приз зрительских симпатий достался ленте Авдотьи Смирновой«История одного назначения» — она получила 8,4 из 10 баллов. Одним из соавторов сценария картины, кстати, была Анна Пармас.