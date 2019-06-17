Невероятные приключения домашней кошки в анимационном фильме «Пушистый шпион»

Марни – избалованная рыжая кошечка. Ее жизнь - по-кошачьи ленива, беззаботна, со всех сторон окружена вниманием хозяйки Розалинды и немного... скучновата. Дома все уже сто раз проверено и обнюхано, а в ее обязанности входят три основных пункта: есть, спать и смотреть телевизор... И так каждый день с понедельника по пятницу, без выходных.

Множество раз пересматривая свои любимые детективные истории, Марни поняла, что мир, находящийся за стенами дома, полон удивительных вещей, которые непременно надо увидеть. «Это шанс!» - подумала Марни, когда хитрый брат Розалинды обманом заманил кошку в коробку, пообещав отправить ее «выполнять тайную миссию». Но надо же было такому случиться: посылка с тайным агентом Марни выпала из почтовой машины на проселочную дорогу. Вот тогда-то вся жизнь и перевернулась вверх лапами. Оказывается, уличная жизнь совсем не такая, как показывают по телевизору! Неожиданно встретившиеся на пути крутые парни: брутальный пес Элвис, не переносящий стрессов петух Эгберт и, всю жизнь мечтающий о карьере актера, осел Антон, помогают изнеженной Марни познать настоящую жизнь.

По пути с друзьями случится множество приключений, одним из которх являются настоящие преступники, желающие похитить картины. Однако... не зря же у Марни есть жилка детектива.