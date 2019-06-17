Мировые сборы «Аладдина» превысили 700 миллионов долларов

Мировые кассовые сборы фильма студии Walt Disney «Аладдин» превысили 724 миллионов долларов. Такой результат позволил картине занять третье место в списке самых кассовых в 2019 году. Первое и второе занимают фильмы студии Marvel «Мстители 4: Финал» и «Капитан Марвел», заработавшие более, 2,7 и 1,1 миллиарда долларов, соответственно, передает kinonews.ru.
В американском прокате «Аладдин» в свои четвертые выходные удержался на третьем месте, заработав еще 16,7 миллиона долларов. А первое место досталось фантастическому фильму «Люди в черном 4: Интернэшнл», который дебютировал в домашнем прокате с результатом 28,5 миллиона долларов. Это значительно меньше, чем сулили ему предварительные прогнозы. Мировые сборы составили 102 миллиона долларов.
Для сравнения, первая часть «Людей в черном» собрала в свое время 51 миллион долларов за первые выходные, с учетом инфляции эта сумма увеличится до 81 миллиона долларов.
Второе место занял анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2», собравший во вторые выходные еще 23,8 миллионов долларов. Мировые сборы достигли 154 миллиона долларов.