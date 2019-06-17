Мировые сборы «Аладдина» превысили 700 миллионов долларов

В американском прокате «Аладдин» в свои четвертые выходные удержался на третьем месте, заработав еще 16,7 миллиона долларов. А первое место досталось фантастическому фильму «Люди в черном 4: Интернэшнл», который дебютировал в домашнем прокате с результатом 28,5 миллиона долларов. Это значительно меньше, чем сулили ему предварительные прогнозы. Мировые сборы составили 102 миллиона долларов.