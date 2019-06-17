Роберт Паттинсон уже в Таллинне! Главная звезда фильма Кристофера Нолана прибыла в Эстонию

Судя по фан-страничке актера в Instagram, Роберт вылетел на съемки рейсом Франкфурт-Таллинн в воскресенье, 16 июня.

33-летнему английскому актеру, звезде фильмов о Гарри Поттере и культовой саги «Сумерки», этим летом отдыхать будет некогда, ведь актера ожидает очень плотный съемочный график. Из-за этого ему даже пришлось отказаться от роли в фильме Джоанны Хогг «Сувенир».

Отметим, что недавно Роберт также был утвержден на роль Бэтмена.

Как сообщает Deadline, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из «Сумерек» на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии. Съемки первой части которой стартуют уже вскоре.

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму «Монстро», ремейку вампирской драмы о детской дружбе «Впусти меня» и последним двум «Планетам обезьян». Другим главным претендентом на черную ушастую маску был Николас Холт.

Напомним, легендарный режиссер Кристофер Нолан совместно с голливудской кинокомпанией Warner Bros. готовит захватывающий боевик о шпионаже мирового уровня под названием Tenet («Принцип» или «Догма»).

Культовый оскароносный режиссер пока что держит в тайне свой замысел, однако некоторые детали грядущего проекта все же раскрыл.

Так, известно, что в экшне будут задействованы такие актеры, как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи и индийская актриса Димпл Кападиа.

Согласно слухам, картину снимут на пленке 70 мм в формате для IMAX.

Съемки фильма начались в Эстонии в июне, а премьера назначена на 17 июля 2020 года.