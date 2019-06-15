Фото: над съемками Кристофера Нолана в Таллинне повисла завеса тайны...

Подготовка к съемкам началась задолго до приезда именитого режиссера в Таллинн. А вот уже во вторник, 11 июня, стартовали сами съемки. Вся территория полностью охраняется и окружена заборами с колючей проволокой.

Фотограф Postimees, который шпионил возле Таллиннского горхолла в пятницу, рассказал, что охрана предпринимала попытки предотвратить съемку разными способами: объектив перекрывали рукой, а потом и вовсе приехал фургон, который следовал за фотографом и загораживал вид.