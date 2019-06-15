Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа «12 стульев». Съемки картины режиссера Петра Зеленова уже начались, сообщила пресс-служба киноконцерна «Мосфильм».
Роль Кисы Воробьянинова исполнит актёр Дмитрий Назаров.
Мы не планировали никакого кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова и сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный съёмочный график,
— рассказал генеральный продюсер фильма Олег Урушев.
Как ожидается, съемки картины по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова завершатся в январе 2020 года. Экранизация станет дебютом Петра Зеленова в качестве режиссёра полнометражного кино. Ранее Зеленов становился лауреатом премии "Золотой орёл" как лучший режиссёр монтажа за работу над фильмами «Легенда № 17» и «Движение вверх».