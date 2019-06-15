Зажигательные комедии и трогательная драма: на что сходить в кино на этих выходных

Ядовитая роза

Бывшая звезда футбола Карсон Филипс работает частным детективом, отвлекаясь от своих неудач с помощью алкоголя и азартных игр. Он берется за стандартное дело о пропавших без вести людях и выходит на целую сеть кровавых преступлений. В числе подозреваемых оказывается его давно потерянная дочь-подросток.

В Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Собачья жизнь 2

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Продолжение фильма «Собачья жизнь».

В Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!





Люди в чёрном: Интернэшнл

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

В Apollo Kino по всей Эстонии с 14 июня!



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!





Отпетые мошенницы

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.