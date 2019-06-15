Новое — любимое старое: «Дора и Затерянный город» в кино уже этим летом!
История о девочке, которая отправляется в увлекательное путешествие со своими друзьями, исследуя мир и разгадывая загадки, выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже 16 августа!
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…