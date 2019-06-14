Фото: у Таллиннского горхолла полным ходом идут съемки фильма Кристофера Нолана

Столичная достопримечательность, любимая и жителями города и туристами, уже много лет стоит в запустении и потихоньку разваливается. Зато она привлекла внимание мира кино, и уже сегодня там проходит съемочный процесс. Остальному миру придется ждать следующего лета, когда фильм выйдет на экраны.