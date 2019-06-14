Фото: у Таллиннского горхолла полным ходом идут съемки фильма Кристофера Нолана
Столичная достопримечательность, любимая и жителями города и туристами, уже много лет стоит в запустении и потихоньку разваливается. Зато она привлекла внимание мира кино, и уже сегодня там проходит съемочный процесс. Остальному миру придется ждать следующего лета, когда фильм выйдет на экраны.
Съемки начались сегодня, 14 июня, в 13:00, в пасмурном Таллинне, где собрались десятки украинских полицейских (большинство из которых - эстонские офицеры полиции и курсанты Академии внутренней безопасности Эстонии). Команда Кристофера Нолана в данный момент работает на крыше Горхолла, хотя, возможно, сами съемки начнутся чуть позже, а пока проходят лишь репетиции.
Вся территория охраняется и окружена забором.
Напомним, что всего в Эстонии съемки будут проводиться более чем в десяти местах, в том числе - в Художественном музее «КуМу».