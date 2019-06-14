Обзавидоваться! Смотри, какой праздник закатили для первых посетителей Apollo Kino в обновленном Ülemiste

Самый современный кинотеатр в Европе предлагает шесть кинозалов, оборудованных высококачественной техникой и удобными диванами или кожаными креслами, а также Кинорестораном!

По случаю открытия гостей угощали изысканными закусками, а также позволили прогуляться по новым залам. Смотри нашу галерею!

Крупнейшая сеть кинотеатров в Эстонии Apollo Kino дарит жителям и гостям Эстонии возможность насладиться новинками кинематографа. «Apollo Cinema Ülemiste рад представить первый в Эстонии кинотеатр с парными диванами, которые предлагают более комфортный кинопросмотр и выводят посещение кинотеатра на совершенно новый уровень», - сказала генеральный директор Baltics в Apollo Cinema Кадри Эрм.

«Самой приятной новостью для бизнес-клиентов и членов киноклуба Apollo станет уникальный зал для представлений Apollo Teater, который благодаря своему размеру и высококачественным технологиям, позволит проводить все больше и больше мероприятий, концертов и спектаклей в дополнение к незабываемым впечатлениям от фильма », - объясняет Эрм.

Новый кинотеатр также располагает Кинорестораном. По своей концепции киноресторан Apollo – новое решение, возрождающее существовавшие во второй половине прошлого столетия в мире и известные в Эстонии кинозалы с ресторанными столиками. Кино плюс ресторан – и все это на уровне, достойном современного кино!

«В прошлом году сеть кинотеатров Apollo посетили около 2 миллионов зрителей, что указывает на любовь жителей Эстонии к кино. Мы верим, что новый комфортабельный Apollo Kino Ülemiste даст жителям столицы повод еще чаще ходить в кино», - говорит Эрм.