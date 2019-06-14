Доверьтесь мэтру: 21 фильм, который советует посмотреть Квентин Тарантино

Как известно, американский мэтр, ворвавшийся в кинематограф юным хулиганом в начале 1990-х, когда-то работал в видеопрокате. Там он пересмотрел все фильмы, до которых только смог дотянуться. Неудивительно, что его собственные картины часто содержат отсылки, цитаты и даже прямые заимствования, подметить которые могут только самые искушенные зрители, пишет Lifter.

А вот какие фильмы рекомендует посмотреть сам Квентин Тарантино:

21. Бедная богатая девочка (2011)

Рейтинг: 6,3/10.

ФОТО: Carlo Allegri / AP

37-летняя Мэвис Гэри, бывшая королева школьного бала, ныне писательница романов для молодёжи, возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы и вновь покорить уже женатого школьного возлюбленного.

Однако возвращение оказывается не столь триумфальным, как ожидала Мэвис, и она заключает неожиданный союз с бывшим одноклассником: теперь им вместе предстоит столкнуться с суровой правдой жизни и понять, что они давно выросли…

20. Полицейская история 3: Суперполицейский (1992)

Рейтинг: 6,9/10.

ФОТО: PHIL McCARTEN / REUTERS

Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей наркоспрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды.

Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский? Кевин Ченг, за какие-то прегрешения ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции…

19. Вторжение динозавра (2006)

Рейтинг: 7/10.

ФОТО: Rights Managed / CHUNGEORAHM FILM / SHOWBOX - MED

Во время утилизации формальдегида с американской военной базы в Корее в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. Спустя некоторое время в реке заводится страшное чудище.

И надо же было такому случиться, что речное чудовище одним погожим деньком вылезло погонять туристов по бережку и прихватило с собой юную дочку местного торговца! Он этого так не оставит…

18. Скорость (1994)

Рейтинг: 7,2/10.

ФОТО: Rights Managed / C20TH FOX / TWENTIETH CENTURY FO

Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле автомобиля красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня». Теперь представьте эту девушку за рулём гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик.

Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час…

17. Кинопроба (1999)

Рейтинг: 7,2/10.

ФОТО: Rights Managed / AFDF / CREATORS COMPANY CONNECTI

Средних лет японец Аояма больше семи лет назад потерял жену, но с тех пор ни разу не бывал в романтических отношениях. Его сын серьёзно обеспокоен тем, что после его отъезда в колледж отец останется совсем один. Друг Аоямы, известный кинопродюсер, предлагает провести фиктивные пробы на роль в фильме, чтобы герой смог выбрать себе жену из числа претенденток.

Аояма соглашается и вскоре влюбляется в молодую женщину с эффектной внешностью и мягким голосом. Между героями начинается роман, который приведёт к ужасным последствиям…

16. Отряд «Америка»: Всемирная полиция (2004)

Рейтинг: 7,2/10.

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