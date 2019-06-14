Доверьтесь мэтру: 21 фильм, который советует посмотреть Квентин Тарантино

Этим летом на экраны выходит девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», и кинолюбители по всему миру затаили дыхание в предвкушении.
Как известно, американский мэтр, ворвавшийся в кинематограф юным хулиганом в начале 1990-х, когда-то работал в видеопрокате. Там он пересмотрел все фильмы, до которых только смог дотянуться. Неудивительно, что его собственные картины часто содержат отсылки, цитаты и даже прямые заимствования, подметить которые могут только самые искушенные зрители, пишет Lifter.
А вот какие фильмы рекомендует посмотреть сам Квентин Тарантино:
21. Бедная богатая девочка (2011)
Рейтинг: 6,3/10.
37-летняя Мэвис Гэри, бывшая королева школьного бала, ныне писательница романов для молодёжи, возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы и вновь покорить уже женатого школьного возлюбленного.
Однако возвращение оказывается не столь триумфальным, как ожидала Мэвис, и она заключает неожиданный союз с бывшим одноклассником: теперь им вместе предстоит столкнуться с суровой правдой жизни и понять, что они давно выросли…
20. Полицейская история 3: Суперполицейский (1992)
Рейтинг: 6,9/10.
Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей наркоспрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды.
Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский? Кевин Ченг, за какие-то прегрешения ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции…
19. Вторжение динозавра (2006)
Рейтинг: 7/10.
Во время утилизации формальдегида с американской военной базы в Корее в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. Спустя некоторое время в реке заводится страшное чудище.
И надо же было такому случиться, что речное чудовище одним погожим деньком вылезло погонять туристов по бережку и прихватило с собой юную дочку местного торговца! Он этого так не оставит…
18. Скорость (1994)
Рейтинг: 7,2/10.
Представьте себе девушку, у которой на заднем стекле автомобиля красуется наклейка с восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей с подписью «уважай меня». Теперь представьте эту девушку за рулём гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик.
Выглядит это довольно забавно, если не знать, что автобус заминирован и может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час…
17. Кинопроба (1999)
Рейтинг: 7,2/10.
Средних лет японец Аояма больше семи лет назад потерял жену, но с тех пор ни разу не бывал в романтических отношениях. Его сын серьёзно обеспокоен тем, что после его отъезда в колледж отец останется совсем один. Друг Аоямы, известный кинопродюсер, предлагает провести фиктивные пробы на роль в фильме, чтобы герой смог выбрать себе жену из числа претенденток.
Аояма соглашается и вскоре влюбляется в молодую женщину с эффектной внешностью и мягким голосом. Между героями начинается роман, который приведёт к ужасным последствиям…
16. Отряд «Америка»: Всемирная полиция (2004)
Рейтинг: 7,2/10.
Команда «Америка» всегда готова прийти на помощь! Если где террористы замышляют чёрное дело — команда тут как тут! Эти бравые парни и девчонки наведут порядок во всём мире, даже если… их об этом никто не просит.
Когда очередная угроза нависла над миром, команда «Америка» решается на самый отчаянный шаг: вербует бродвейского актёра Гэри Джонстона, чтобы тот под видом арабского террориста проник в логово врагов и разузнал место нахождения оружия массового поражения. И вроде бы миссия с блеском выполнена, но на команду обозлился весь мир во главе с Коалицией американских лицедеев, а Земля снова под угрозой глобального теракта…
15. Неуязвимый (2000)
Рейтинг: 7,3/10.
В 3:15 пополудни происходит страшная железнодорожная катастрофа. Из 132 пассажиров в живых остаётся только один. Дэвид Данн не просто уцелел посреди ада из железа и огня — он не получил ни одной царапины.
И лишь один человек на земле знает причину этого чуда — Элайджа Прайс по прозвищу «Мистер Стекло», чьи кости могут сломаться даже от незначительного внешнего усилия…
14. Вход в пустоту (2009)
Рейтинг: 7,3/10.
Оскар и его сестра Линда — приезжие, новые обитатели Токио. Пока Оскар приторговывает наркотиками, Линда танцует стриптиз в ночном клубе. Однажды во время полицейской облавы в местном баре Оскар получает пулю и, пока он умирает, его душа, верная обещанию никогда не оставлять сестру, отказывается покидать мир живых.
Беспокойный дух Оскара скитается по городу, преследуемый невыносимыми кошмарами. Прошлое, настоящее, будущее переплетаются в галлюциногенном водовороте…
13. Милая Фрэнсис (2012)
Рейтинг: 7,4/10.
Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но теперь они почти не общаются, если честно.
Фрэнсис живёт своими мечтами, которые с каждым днём становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного больше, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с лёгкостью, беспечностью и изяществом…
12. Кожа, в которой я живу (2011)
Рейтинг: 7,6/10.
Всемирно известный хирург Роберт Ледгард открыл секрет создания искусственной человеческой кожи. Он уверяет коллег, что производит эксперименты на мышах, однако тайно держит взаперти в своём загородном доме молодую женщину по имени Вера, которая и является основным объектом его экспериментов. В отсутствие доктора за ней присматривает престарелая служанка Марилия.
Однажды в отсутствие доктора в дом является блудный сын Марилии в карнавальном костюме тигра. Он просит мать спрятать его в доме от полиции, однако, узнав о существовании таинственной пленницы, врывается к ней…
11. Под кайфом и в смятении (1993)
Рейтинг: 7,7/10.
На дворе убойные 1970-е. Сегодня — последний урок в школе, а завтра начинается новая жизнь…
Но то будет завтра, а сегодня новоиспечённые выпускники возьмут от жизни всё! Они устраивают грандиозные проводы детства при участии главных атрибутов безумного веселья — секса, наркотиков и рок-н-ролла…
10. Королевская битва (2000)
Рейтинг: 7,7/10.
Группа учеников девятого класса одной японской школы вынуждена конкурировать друг с другом в Королевской битве. Каждому учащемуся выдаётся мешок со случайно выбранным оружием, а также небольшим запасом пищи и еды, после чего они должны начать убивать друг друга.
Через три дня в выживших должен остаться только один, или они все умрут. Некоторые герои решают сыграть в эту игру, другие же пытаются найти способ выбраться с острова без применения насилия…
9. Ночи в стиле буги (1997)
Рейтинг: 7,9/10.
История начинается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, когда всемирно известный режиссёр порнофильмов Джек Хорнер встречает в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понимает, что этот юноша — как раз то, что ему необходимо.
Интуиция не подвела порномастера: на пробных съёмках Эдди показывает себя мастером высшего класса. В карманы Хорнера и его сподвижников текут огромные деньги. Но справится ли бывший официант с нахлынувшей славой?..
8. Зомби по имени Шон (2004)
Рейтинг: 7,9/10.
В жизни Шона всё идёт наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом, дома постоянные бытовые разборки с сожителями, ещё и подруга даёт полный от ворот поворот. В общем, не жизнь, а сплошная мука.
А тут ещё, как назло, начинается какая-то странная эпидемия — ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела заражая всё больше и больше невинных граждан, превращая оных в таких же зомби…
7. Догвилль (2003)
Рейтинг: 8/10.
Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители — один прекраснее другого — готовы её укрыть. А взамен им совсем ничего не надо, ну, разве что помочь по дому или присмотреть за детьми.
Но постепенно милый Догвилль превращается для девушки в тюрьму. Она становится рабыней, её унижают, насилуют, заковывают в кандалы, не забывая при этом произносить дружелюбные речи. Лицемерие, низость и подлость обывателей переходят все границы, и однажды им придётся за это заплатить…
6. Воспоминания об убийстве (2003)
Рейтинг: 8,1/10.
В 1986 году в корейской глубинке две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого… и делают это самыми жестокими методами.
После того как дело предаётся широкой огласке, полицейские неохотно соглашаются принять помощь сеульского детектива Со Тхэ-юна…
5. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
Рейтинг: 8,1/10.
Преследуемый призраками беспокойного прошлого, Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре под предводительством военачальника Фуриосы.
Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, ступая на дорогу войны — дорогу ярости…
4. Нефть (2007)
Рейтинг: 8,2/10.
Дэниэль Плейнвью, американский предприниматель, желая открыть новый бизнес, в одиночку ищет залежи драгоценных металлов в Калифорнии. В поисках богатства он падает в глубокую шахту. Несмотря на то, что главный герой сломал себе обе ноги, он счастлив: ему удалось обнаружить месторождение нефти.
Так рождается его собственная нефтедобывающая компания, которой предстоит преодолеть немало трудностей в лице священнослужителей и конкурентов, прежде чем к ней и её хозяину придёт подлинный успех…
3. История игрушек: Большой побег (2010)
Рейтинг: 8,3/10.
Энди почти 18 лет, ему остаётся 3 дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своём будущем.
Куда забросит их судьба? На чердак, на свалку или, может быть, в кошмарный детский сад «Солнышко»? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения героев продолжаются…
2. Матрица (1999)
Рейтинг: 8,7/10.
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в Сети, куда он не смог бы дотянуться.
Но однажды всё меняется — герой, сам того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом чужом и страшном мире…
1. Бойцовский клуб (1999)
Рейтинг: 8,8/10.
Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дардена — харизматического торговца мылом с извращённой философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить.
Проходит немного времени, и вот уже новые друзья лупят друг друга почём зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство…