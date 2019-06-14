«Гладиатор 2» расскажет о событиях спустя 25 лет после оригинального фильма

Продюсеры Уолтер Паркс и Лори Макдональд подтвердили, что сиквел таки будет. Макдональд сказала:

Мы работаем с Ридли — мы не стали бы браться за это, если бы не были уверены, что получится всё сделать как следует. С нами работает потрясающий сценарист Питер Крэйг.

По слухам, продолжение «Гладиатора» расскажет историю повзрослевшего Люция — сына Луциллы и племянника Коммода. Хотя несколько лет назад Ридли Скотт обещал воскресить погибшего героя Рассела Кроу для сиквела, продюсеры ленты решили, что скачок во времени будет лучшим и более логичным решением.

Чего ждать от «Гладиатора 2» — неизвестно, ведь первый фильм, хоть и упоминал исторических личностей, был далёк от реальной истории. Многие предполагают, что создателям придётся полностью выдумать сюжет, потому что настоящий Люций умер в молодом возрасте.

«Гладиатор» заработал в прокате $460 млн при бюджете в $100 млн, получил семь номинаций на премию «Оскар» и забрал пять золотых статуэток, в том числе и за «Лучший фильм».

Сумеет ли сиквел спустя 20 лет повторить успех оригинальной ленты? Посмотрим!