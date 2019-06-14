Вышел атмосферный трейлер продолжения хоррора «Сияние»

Главную роль в продолжении истории исполнил актер Юэн Макгрегор. Он играет повзрослевшего Дэнни Торранса, сына персонажа Джека Николсона, которому удалось выжить. Спустя годы он по-прежнему переживает детскую травму, и в один момент к нему возвращаются магические сверхспособности, которые он всегда называл «сиянием».

Оказывается, такие способности есть не у него одного. Герой знакомится с девочкой по имени Абра, которая тоже обладает «сиянием». Она просит защитить таких, как она, от охотников на детей со сверхспособностями.