«Давай разведемся!»: Анна Михалкова теряет мужа

Маша (Анна Михалкова) — врач-гинеколог, которая очень, очень, очень много работает, чтобы содержать семью и выплачивать кредит за дом в поселке Концы. Поэтому с двумя детьми сидит муж Миша (Антон Филипенко, знакомый всем Стас по клипу «Космос»). Миша бесконечно и почти безропотно слушает Машины телефонные консультации про месячные и их срок, но мы уже чувствуем в атмосфере разряды грядущей бури. И точно, однажды Маша выясняет, что у Миши молодая любовница. И Миша, как честный человек, собирает вещи и уходит в ночи к другой.

Анна Пармас, прославившись клипами группы «Ленинград» (знаменитые «Лабутены» звучат в фильме рингтоном у одного из героев), получила в прошлом году на «Кинотавре» приз за сценарий «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой, а в этом привезла полуторачасовой режиссерский дебют с Анной Михалковой, которая гениально играет ломовую лошадь. Ее Маша вкалывает на трех работах, добровольно тащит на себе всех вокруг, сцепив зубы и идя напролом, невзирая на обстоятельства. Забыла купальник в детский бассейн? Ничего, выйду в нижнем белье! Нужно платить кредит? Ничего, буду работать по выходным! Близкие при этом ее же и попрекают: Миша кричит гениальное «села жопой на мою шею, а она у меня одна!», а пришедшая на помощь мама отчитывает, что Маша расслабилась, обленилась и должна была на пороге лечь, а не отпускать мужа. Мы уже видели, что в таком материале («Обычная женщина») Михалкова умеет плавать, как рыба в воде, и здесь она поначалу такая же — пытается быть хорошей, все удержать, исправить, уговаривает Мишу вернуться. И все ждут, что «Давай разведемся!» станет историей о том, как сохранить семью. Но Пармас ломает все шаблоны и ведет по другому пути, чем сериал Бориса Хлебникова. Ее обычная женщина — та, которая не боится в итоге остаться одной.

«История наша про то, что у тебя есть все, чтобы не чувствовать себя одинокой, что расставание не конец жизни», — объясняет сама Михалкова. Маша осознает это постепенно, раскрываясь через серию нелепых и комичных ситуаций, кульминацией которых становится пьяный загул с полицейскими (одного из них играет вездесущий в фестивальных картинах Федор Лавров) под песню «Нет, ты не для меня» Димы Маликова (дикие аплодисменты во время просмотра). Шаг за шагом до нее доходит: если она и раньше могла все сама, то сможет и дальше, и для этого ей не нужен какой-нибудь мужчина рядом, просто «чтобы был». Довольно смелое высказывание для нашего патриархального общества и важное в эпоху борьбы женщин за свои права.