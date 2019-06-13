Фантастическая заявка во франшизе и та часть, которая наиболее подходит под описание приключенческого фильма. В фильме фигурируют темы тяжелых расставаний, вторых шансов и возвращения домой. Еще он невероятно смешной, вдобавок я плакал над ним сильнее, чем на предыдущих частях.

Pixar достигает поразительного уровня анимации в этом фильме. Киану Ривз бесподобен в образе Дика Кабума… Влюбился в этот фильм. Отлично сделан. Рекомендую.

Для тех, кто переживал по поводу «Истории игрушек 4», расслабьтесь! Фильм волшебный и восхитительный. Вы почувствуете себя развалиной в эмоциональном плане, как и при просмотре первых трех, так что есть, на что надеяться.

Захотелось побежать и обнять любимую игрушку после просмотра. Pixar вознаградил поклонников за годы вовлеченности. Прекрасное исследование Вуди как персонажа. Не настолько хорош, как «История игрушек 3». Киану в роли Дика Кабума — вишенка на торте. В фильме есть одна из лучших отсылок к «Сиянию», что я видел

Здесь есть чудесная, согревающая, душераздирающая концовка, как и в «Истории игрушек 3». В середине надрываешь животы (спасибо, Дюк Кабум). У этой истории есть сердце, благодаря которому известен Pixar. В восторге!

«История игрушек» вышла на экраны в 1995 году. Мультфильм стал первым проектом студии Pixar и положил начало франшизе, завоевавшей массовое признание.

«История игрушек 4» выйдет в эстонский прокат 2 августа!

По сюжету, ковбой Вуди, астронавт Базз и вся команда игрушек живет теперь у сестры Энди, Бонни. Когда девочка мастерит себе на занятиях в детском саду вилку Форки, та становится ее лучшим другом. Появление Форки запускает череду увлекательных приключений.

К озвучке персонажей вернулись: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Кристина Хендрикс, а также добавились Тони Хэйл, Джордан Пил, Кигэн-Майкл Ки и Киану Ривз.