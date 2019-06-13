Для киноманов со стальными нервами: в США сняли ужастик про Иванову ночь...
В ролике показана основная завязка фильма — группа американцев летит на традиционный фестиваль в шведскую деревню. Постепенно радостная атмосфера праздника сменяется тревогой и саспенсом, а организаторы фестиваля оказываются не теми, за кого себя выдают.
Режиссер Ари Астер попытался несколько нарушить привычную эстетику хоррор-фильмов и снять ужастик при дневном свете. В фильме сыграли Флоренс Пью («Маленькая барабанщица»), Джек Рейнор («Скрижали судьбы»), Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте») и другие.
Как режиссер полнометражных фильмов Астер дебютировал в 2018 года с хоррором «Реинкарнация». Картина рассказывает историю Энни Грэхем, в доме которой после смерти ее матери начинают происходить странные вещи.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выходит уже 5 июля!
Смотри трейлер!