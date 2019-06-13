Крис Пайн представил новый трейлер документального фильма погибшем Антоне Ельчине

Антон Ельчин погиб три года назад, в июне 2016 года; актеру было всего 27 лет. В начале этого года стало известно, что родители Антона сняли документальный фильм об ушедшем из жизни сыне, чтобы показать, «каким он был на самом деле». Режиссерское кресло картины занял Гаррет Прайс («Нэшвилл», «Живой груз»).

«Может быть, это эгоистично с нашей стороны, ведь мы просто не готовы отпустить Антона. Он ушел, но люди до сих пор говорят о нем, фильмы с ним до сих пор выходят. Все говорят, каким талантливым, умным и добрым он был. Может быть, причина в этом. Может быть, он никогда на самом деле и не уходил», – говорит Ирина Ельчина, мать Антона.