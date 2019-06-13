Нина Добрев призналась, что презирала Пола Уэсли на съемках «Дневников вампира»

«Мы с Полом не ладили в начале шоу, — призналась Нина в подкасте Directionally Challenged, — я уважала его, но он мне не нравился. Я помню, что после выхода сериала в эфир меня постоянно спрашивали, встречаемся ли мы в реальной жизни. Все считали, что между нами потрясающая химия».

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Актриса со смехом заметила, что между любовью и ненавистью очень тонкая грань. «Мы так сильно презирали друг друга, а многие принимали это за любовь. На самом деле мы просто не ладили первые пять месяцев съемок», — рассказала звезда.

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Сейчас преданным фанатам «Дневников вампира» в это будет сложно поверить, поскольку звездное трио Нины Добрев, Пола Уэсли и Йена Сомерхолдера дружит до сих и временами делится трогательными совместными фото.