Сигурни Уивер вернется в новых «Охотниках за привидениями»

Звезда оригинальных «Охотников за привидениями» Сигурни Уивер рассказала, что появится в новом фильме франшизы, над которым сейчас работает Джейсон Райтман. Актриса также подтвердила, что Билл Мюррей и Дэн Эйкройд вернутся в продолжении в знакомых ролях.