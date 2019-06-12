Трогательная картина о первой любви: в кино выходит российская драма «Выше неба»

Это очень понятная современная история, думаю, любой зритель может себя идентифицировать с нашими героями. Наверное, в большей степени эта картина – о первой любви, драма взросления и семейная драма. Может быть, для зрителей фильм станет возможностью проверить свои семьи, свои близкие связи на истинность. Что удерживает нас рядом с близким человеком – чувство вины, долг, манипуляция или любовь? Есть ли за этим настоящие отношения или все уже стало искусственным?