Ср, 12.06.2019
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Узнай, что скрывает прошлое: вышел дебютный трейлер «Холодного сердца 2»

«Lumekuninganna ja igavene talv 2»

ФОТО: kaader treilerist

В Сети появился второй трейлер сиквела мультфильма студии Disney "Холодное сердце". Первая часть, вышедшая в 2013 году, стала самым кассовым анимационным проектом в мире, собрав в прокате более 1,2 миллиардов долларов.

"Эльза, прошлое начало таинственную игру. Узнай, что оно скрывает", - говорит король троллей Дед Пабби в трейлере.

В новом мультфильме Эльзе и Анне вместе с Кристоффом, оленем Свеном и снеговиком Олафом придется покинуть родное королевство Эренделл.

Героям предстоит отправиться в непростое путешествие на Север через Зачарованные земли – в саму неизвестность, чтобы раскрыть тайну королевства и узнать о магической силе Эльзы.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 27 декабря! 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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