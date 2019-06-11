Свежие слухи: вот где помимо Таллинна будут проходить съемки фильма Кристофера Нолана
Кристофер Нолан только приступил к съемкам фильма «Догма» в Таллинне, а журналисты других стран, в которых планируется проводить съемки, уже с нетерпением ждут визита именитого режиссера в свои страны.
Согласно официальной информации, съемки будут проходить в семи странах, включая Эстонию. Иностранная пресса пишет, что часть съемочного процесса также пройдет в Италии, Индии и Англии.
Про Англию пока добавить нечего, а вот про съемки в Индии уже кое-что известно. Проходить они будут в Мумбаи, в общей сложности четыре дня.
Mumbai Mirror что Нолан в прошлом году принимал участие в мероприятии Фонда кинематографического наследия, которое посвящено хранению и восстановлению фильмов. По сведениям индийских СМИ, Нолан решил снять часть своего фильма там: в середине сентября съемки должны состояться в Южном Мумбаи, возле исторических Индийских ворот и рынка Колаба, а также в отеле «Тадж-Махал».
Утверждается, что Нолан готовился к подготовке в феврале и апреле в Мумбаи и планирует создать впечатляющую сцену отступления в городе (все эти объекты расположены в одном районе).
Индийцы особенно взволнованы тем фактом, что актрис Димпл Кападия сыграеи важную роль в этом фильме. 62-летняя Кападия начала свою карьеру в кино в Болливуде в возрасте 16 лет, ее четыре дочери также являются актрисами.
IMDB также сообщает, что часть съемок пройдет в Италии, в частности в Равелло, где, помимо прочего, была снята часть «Чудо-женщины» 2017 года.
Young #WonderWoman star: "Diana is very like me" https://t.co/PCuPBTNIud pic.twitter.com/3B1A29z4C5— Hollywood Reporter (@THR) June 7, 2017
Одной из самых зрелищных достопримечательностей живописного места является роскошная вилла Cimbrone, которая восходит к 11 веку и имеет захватывающий вид на Средиземное море.
Ожидается, что премьера фильма «Догма» состоится 17 июля 2020 года.