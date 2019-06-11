Вт, 11.06.2019
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Свежие слухи: вот где помимо Таллинна будут проходить съемки фильма Кристофера Нолана
ФОТО И ВИДЕО!

Ravello katedraal Itaalias

ФОТО: akg-images / Mel Longhurst / Scanpix

Кристофер Нолан только приступил к съемкам фильма «Догма» в Таллинне, а журналисты других стран, в которых планируется проводить съемки, уже с нетерпением ждут визита именитого режиссера в свои страны.  

Согласно официальной информации, съемки будут проходить в семи странах, включая Эстонию. Иностранная пресса пишет, что часть съемочного процесса также пройдет в Италии, Индии и Англии.

Про Англию пока добавить нечего, а вот про съемки в Индии уже кое-что известно. Проходить они будут в Мумбаи, в общей сложности четыре дня. 

Mumbai Mirror что Нолан в прошлом году принимал участие в мероприятии Фонда кинематографического наследия, которое посвящено хранению и восстановлению фильмов. По сведениям индийских СМИ, Нолан решил снять часть своего фильма там: в середине сентября съемки должны состояться в Южном Мумбаи, возле исторических Индийских ворот и рынка Колаба, а также в отеле «Тадж-Махал».

Taj Mahali hotell

ФОТО: FRANCIS MASCARENHAS / REUTERS / Scanpix

Утверждается, что Нолан готовился к подготовке в феврале и апреле в Мумбаи и планирует создать впечатляющую сцену отступления в городе (все эти объекты расположены в одном районе).

Индийцы особенно взволнованы тем фактом, что  актрис Димпл Кападия сыграеи важную роль в этом фильме. 62-летняя Кападия начала свою карьеру в кино в Болливуде в возрасте 16 лет, ее четыре дочери также являются актрисами. 

ФОТО: SUJIT JAISWAL / AFP

IMDB также сообщает, что часть съемок пройдет в Италии, в частности в Равелло, где, помимо прочего, была снята часть «Чудо-женщины» 2017 года.

Одной из самых зрелищных достопримечательностей живописного места является роскошная вилла Cimbrone, которая восходит к 11 веку и имеет захватывающий вид на Средиземное море.

Ожидается, что премьера фильма «Догма» состоится 17 июля 2020 года.

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